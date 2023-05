„See pole õigeusu, vaid Putini-usu klooster!“ Miks tasub Petseri kloostris toimuval silma peal hoida?

Venemaal on praegu selliseid kloostreid kaks. Oli ka kolmas, Kiievi Petšerski suurklooster, kuid sellest jäi Moskva patriarhaat ilma, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis. Pärast seda kuulutas Ukraina õigeusukirik end Moskvast eraldiseisvaks. Selle kompenseeriks Moskva plaanide realiseerumise korral Petseri kloostrile suurkloostri seisuse andmine. See tähendaks, et üks Moskva kiriku peamiseid pühapaiku asuks edaspidi Eesti riigipiirist paari kilomeetri ehk pooletunnise jalutuskäigu kaugusel.