FOTOD | Pärnu Linnagaleriis avanes Marta Vaariku isikunäitus „Hoia mind kaisus“

„Lapsed, kes vajavad kõige enam armastust, ei oska seda enamasti küsida armastusväärsel moel.“ Lastekaitsetöötaja

Marta Vaarik: „Märatsevast kunstnikust sai radikaalne humanist. Ma jõudsin kinnise lasteasutuse teenuse (KLAT) juurde: Kõpu, Tapa ja Kaagvere. Tegin kunstitöötubasid elavate, valjuhäälsete ja ausate „üle linna Vinskitega“, kes on näinud nii palju pidu, elu ja möllu, et seda on raske ette kujutada. Nad on rebelid. Piiriülesed ja süsteemivastased äratuskellad, kes näitavad, kui enesekesksed ja nõmedad me tihti oleme.

Kui ma nende täiskasvanuid meenutavate mässajatega intervjuusid tegema hakkasin, muutusid nad totaalselt. Nendest said väikesed katki tehtud lapsed. Pole imestada, et need lapsed on valjud, kui nad pole kunagi tähelepanu saanud või on ise abi vajavate vanemate range režiimi all elanud. Noorte kogemused on ekstreemsed, aga nad on tavalised toredad lapsed.

Igal lapsel on heaoluks vaja kasvõi üht inimest, kes teda kuulab ja keda ta saab usaldada. Lastepsühhiaatreid on Eestis 25. Ühe enesetapja kohta on 200 korda rohkem neid, kes mõtlevad sellele. See tähendab, et täna mõtleb Eestis enesetapule 3000 last. Meil on kohustus teatada abivajavast lapsest! Märkame, austame ja hoiame neid väikeseid armsaid inimesi. Hoiame teineteist.“

Tegemist on Sotsiaalkindlustusameti Ennetustalituse ja kunstnik Marta Vaariku koostööprojektiga, mille raames Marta Vaarik viis läbi kinnise lasteasutuse teenusel olevate lastega maali ja kollaaži töötubasid ning vestlusringe. Näitusel on esindatud laste mõtted, tunded ja kogemused läbi kunstiliste edasiarenduste ning valminud on lühidokumentaalfilm.

KLAT on kinnise lasteasutuse teenus ehk ajutine ööpäevaringne rehabilitatsiooniteenus noortele, kelle käitumine seab tugevalt ohtu nende enda või teiste elu, arengu ja/või tervise ning seetõttu on vajadus piirata nende vabadust.