Teatrifestival Tallinn Treff toob Eestisse visuaalteatri maailmanimed

„Nukuteater on alati kasutanud loo jutustamiseks materjali, objekti, maski ja nukku, aga nüüd on toimunud oluline muutus kogu teatripildis. Kui võrdleme keskmist sõnateatrilavastust kahe-kolmekümne aasta taguse lavastusega, siis näeme, et järjest enam integreeritakse teatriloomingusse erinevaid nukuteatrist tuttavaid visuaalseid teatriliike,“ rääkis festivali juht Leino Rei, kelle sõnul ei ole visuaalteater sugugi vaid nišinähtus, vaid kaasaegse teatripildi lahutamatu osa.