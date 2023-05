SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: reid Belgorodi oblastis on venelastele hirmu nahka ajanud, et sõda jõuab nende õuele

Venemaa kardab kaotada mitmeid punkte, mis ulatuvad rindejoonest Aasovi mere ja Krimmi poolsaareni. Samuti on äsjane reid Belgorodi oblastisse näidanud, et nende betoonist „draakonihammastel“ pole mingit kasu, kui neid ei osata kasutada.

Putini poolt kolmepäevaseks kavandatud Ukraina ründamise „erioperatsioon“ on kestnud 15 kuud. Vene okupantide väed on jõudnud Bahmuti linna läänepiirile, Belgorodi oblastisse ilmunud üksused on oma reidi edukalt lõpetanud ning saanud trofeeks peale paari tehnikaühiku ka osa venelaste kannatada saanud uhkusest.