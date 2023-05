PÄEVA TEEMA | Villu Zirnask: mõelge peaga, autojuhid. Muidugi on sõitude jälgimist eeldav kilomeetripõhine automaks mõistlik ja kõige õiglasem

Sisulisi argumente sellise maksu vastu pole mulle veel silma jäänud. Kõik on olnud emotsionaalsed lahmimised stiilis „nii loll idee“ – selgitamata, mis selles siis õigupoolest lolli on. Traditsiooniliste automaksude (registreerimismaks ja iga-aastane CO 2 -põhine maks) vastu on küll asjalikku kriitikat tehtud. Kirjutasin minagi mõne nädala eest, et CO 2 -põhine maks on tupiktee („Automaks on vajalik maks. Aga C0₂-põhine on küll tupiktee„).