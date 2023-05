KULTUURIBIIT | Näitleja Mihkel Kuuse playlist

Lavastaja Adeele Jaago (Ugala Teater) enda kirjutatud dramaturgia põhineb Eesti naisluuletajate loomingul. Riimide ja sõnadega rännatakse 20. sajandist tänapäevani. Liites luuleklassikale kaasaegsed teosed, käsitletakse olulisemaid teemasid naisluuletajate loomingus ning leitakse ühisosa ka tänapäevaga. Lisaks Mihkel Kuusele on laval ka Kristian Põldma.

Lavastus tuleb välja Kondase Keskuses, kus on etenduste ajal üleval tuntud fotograafi Jaan Rieti 150. sünniaastapäevale pühendatud näitus, mis tutvustab tema perekonna nelja naist, nende elu ja loomingut, toetades lavastuse atmosfääri. Oluline osa on Jaan Jaago muusikalisel kujundusel ning visuaalseks muudab lavastuse Karmi Pikkma loodud valguskunst.