EPL UKRAINAS | Odessa abilinnapea: pärast sõda lähevad projektid „Odessa sõidab Tallinna“ ja „Tallinn sõidab Odessasse“ uuesti käima

Aselinnapea loodab, et taolised kontserdid hakkavad tulevikus olema rahuliku elu tavaline osa. Praegu on aga Ukraina eesmärk vaenlasest jagu saada. Aga pärast sõda, nagu rõhutab Brõndak, võib Odessast saada džässi- ja kunstikeskus. Ka sellised projektid nagu „Odessa sõidab Tallinna“ ja „Tallinn sõidab Odessasse“ lähevad uuesti käima – osaliselt tänu niisugustele inimestele nagu Meelis Kubits, kes siiralt armastavad Odessat ja Ukrainat. Brõndak loodab, et toimunud kontsert on alles algus ja ees ootavad uued projektid.

„Ta on erakordne inimene, kes on sisuliselt elav sild Tallinna ja Odessa vahel,“ räägib Brõndak Meelis Kubitsast. „Ma arvan, et just tänu siiralt Odessat ja Ukrainat armastavatele inimestele taastame me Ukraina, meie kultuuriprojektid. Ja ma loodan, et see kontsert oli alles esimene pääsuke, millele järgnevad teised mitte ainult muusikaprojektid, vaid ka teised taolised üritused, mida me varem juba tegime. See tähendab: meil on, mida meelde tuletada, on, millest jätkata. Usun, et meil on palju suuri projekte ees.“