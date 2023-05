Toidukohta minnes lähenetakse enamasti eelarvamuseta ja positiivse ootusega. Igakord see lõpptulemuses ei kajastu. Ma arvan, et üldistusena on õige, et Michelini tunnustustega toidukohtadesse tuleb igal pool suhtuda respektiga. Märkamise saavutamiseks ja tulemuse tegemiseks ei pea neis saavutama tippvormi tiitlivõistluseks konkreetseks nädalavahetuseks vaid see vorm peab olema pidev. Nad on alati valmis Sinu tulekuks.