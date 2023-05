RAAMATUBLOGI: Trasvestism on midagi palju olemuslikumat ja bioloogilisemat, kui lihtne ekshibitsionistlik kalduvus käia tänaval naisteriietes

Krahvile hakkasid mõned asjad selgeks saama – trasvestism on midagi palju olemuslikkumat ja bioloogilisemat, kui lihtne pederastlik ekshibitsionistlik kalduvus käia tänaval naisteriietes, nagu tema ise oli oma labase räige šovinismiga alati arvanud. Ent teda polnud õigupoolest kunagi lõpuni veennud transvestiidi eesmärk muuta oma välimust, et teistele paremini külge lüüa. Kellele külge lüüa? Nii-öelda tõelised mehed, karvase rinna ja haisvate kaenlaalustega heteroseksuaalsed mehed ei hakka kunagi teadlikult ühegi transvestiidiga mehkeldama, nad magaks ikka naisterahvaga, mitte naisterahva piiratud versiooniga, kelle isuäratavaim avaus on looduse kapriisse loterii tõttu igaveseks suletud. Passiivne homoseksuaal omakorda eelistaks neid niiöelda tõelisi mehi, seda ju tähendabki olla homoseksuaal ja just passiivne. Ja aktiivne homoseksuaal – rahvapäraselt bugarron, arhailiselt bujaron – kes varjab end nii-öelda tõelise mehe läbitungimatu välimuse taha, ei vaja selleks trasvastiitlikku ja mõnikord räigeks muutuvat liialdust, et äratada endas anaalseid instinkte ja tungida sisse per angustam viam.