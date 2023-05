Juhan Särgava: lehm Kaja anub – saatke rohkem veterinaare

Mu pidaja Juhan istub murelikult sõime äärel. Ma saan aru, et midagi on valesti. Katsun oma kareda keelega teda küünarnukist lakkuda, aga Juhan ei pööra mulle tähelepanu, absoluutselt. Mees, kes on mu heaolusse väga tõsiselt suhtunud. Mina muidugi tema omasse ka.