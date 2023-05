FAKTIKONTROLL | Puuduvad tõenduspõhised andmed, et statiinid põhjustaks südamelihase infarkti

Kui inimesel on veres liiga palju kolesterooli, siis tuleb vastavalt vajadusele võtta ravimeid, milleks on erinevat tüüpi statiinid. Facebookis populaarsust koguv postitus väidab, et statiinid põhjustavad tõsisemaid haiguseid. Oma väiteid illustreerib postitaja graafikutega 2002. aastal tehtud uurimusest. Ent lähemalt uurides selgub, et tegelikult sellist graafikut päris teadustöös kasutatud ei olegi.