Putini sõnul näitab Moskvat tabanud pommitamine sõjas saavutatud edu

Teisipäeva varahommikul Moskva oblastit ja äärelinna tabanud droonirünnakutele reageeris seekord õhtuks ka president Vladimir Putin, kes on tihti jätnud Venemaad tagalas tabanud rünnakute kommenteerimise alluvatele. Putini selgitusel oli rünnak ühest küljest ootuspärane ja samal ajal ka märk, et „erioperatsioon“ läheb Ukrainas väga hästi. Presidendi väitel oli tegu Ukraina vastusega Venemaa hiljutisele raketirünnakule, mis tabas tema sõnul mõne päeva eest Ukraina sõjaväeluuret. Ukraina pool on tunnistanud, et peale tsiviilobjektide õnnestus Vene vägedel tabada möödunud pühapäeval Hmelnõtskõi oblastis asuvat lennuvälja, kus sai pihta mitu sõjalennukit.