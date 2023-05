FAKTIKONTROLL | „Venelased surevad – me pole kunagi varem nii hästi raha kulutanud“. USA senaator pole seda öelnud

28. mail ilmus portaalis Eestinen artikkel pealkirjaga: „USA senaator Ukrainas: venelased surevad – see on parim investeering“.

„USA senaator Lindsey Graham ütles Ukrainas sealse juhtkonnaga kohtudes, et venelased surevad ja see on parim investeering. Grahami jutust tuleb välja, et Ukrainale makstakse venelaste tapmise eest,“ kirjutas Eestinen.

„Grahami lolle märkusi, Vene sõdurite ja nende juhi ähvardamist on Venemaa poliitikud pidanud „vastuvõetamatuks ja ennekuulmatuks“ hoiakuks,“ avaldas sarnase artikli ka portaal Eesti Eest.

Nimetatud tsitaat on väga levinud ka rahvusvahelises sotsiaalmeedias.

Kuidas on tegelikult?

26. mai õhtul ilmus Ukraina presidendi administratsiooni veebilehel uudis, et Volodõmõr Zelenski kohtus USA senaator Lindsey Grahamiga, kes külastas riiki kolmandat korda pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust.

Samal päeval ilmus sellest kohtumisest 76-sekundiline video Ukraina presidendi ametlikus Telegrami kanalis. Videos on alates 30. sekundist kuulda dialoog:

Zelenski: Nüüd olete te vabad. (Now you are free.)

Graham: Jah. (Yes.)

Zelenski: Ja meie saame vabaks. (And we will be.)

Graham: Ja venelased surevad. Me pole kunagi varem nii hästi raha kulutanud. (And the Russians are dying. The best money we’ve ever spent.)

Seega tõepoolest võiks video põhjal arvata, et tegu on senaator Grahami tsitaadiga.

Uudisteagentuur Reuters pöördus selgituste saamiseks Ukraina presidendi kantselei poole. Seejärel avaldas kantselei pikema video, mis annab Grahami ja Zelenski vestlusest selgema ülevaate.

Selles videos ütleb Graham „me pole kunagi varem nii hästi raha kulutanud“ mitte „venelased surevad“ fraasi järel, vaid vastusena Zelenski tänusõnadele 38 miljardi dollari suuruse sõjalise abi andmise eest Ukrainale sõja algusfaasis.

Hiljem ütleb senaator videos, et ta tuli külla sõja 457. päeval, mis Venemaa arvates pidi läbi saama kolme päevaga.