Karmen Joller: rasvunuid lihtsalt tuleb ravida, aga suunamudimiseks minu käest retsepti ei saa

On ütlematagi selge, et nii ülekaalulisuse kui rasvumise väga oluliseks põhjuseks on elustiil. Aastatuhandeid on meie organism pidanud kohanema näljatundega, toidu saamiseks on tulnud palju liikuda ja tööd teha. Tänapäeval valitseb meil aga toidu üleküllus, mistõttu on keeruline loomulike kiusatustega hakkama saada. Sageli näib ületamatult raske loobuda mugavast kohast tugitoolis, et hoopis liikuda. Alahinnata ei saa ka vaimse tervise rolli: söömist kasutavad paljud inimesed nii ärevuse kui kurbuse leevendamiseks.