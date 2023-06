KUULA | Linnalegendid ja demagoogia Eesti poliitika kuumimate teemade ümber

Opositsioon on korduvalt väljendanud, justkui praegusel valitsusliidul pole mandaati.

„Abieluvõrdsuse juures on meil ilmselt kõige konsensuslikum koalitsioon üldse, arvestades, et kaks erakonda kolmest seda selgelt lubasid ja kolmas lubas kooseluseadue lõpuleviimist,“ leidis Laine.

Ka Kelomees nõustus, et koalitsioonis leida sellist teemat, mida kõik parteid ühtmoodi lubasid, on pigem keeruline. Laine lisas, et sellise loogika kohaselt puuduks mandaat väga paljudel Eesti poliitikas vastu võetud otsustel.