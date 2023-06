Madis Kallas Raul Kirjanenile: riigi rahandust ei tohi toita metsade lõputu raie arvelt

Meie viimaste aastate ja lähituleviku kriitiliseim küsimus on, kuidas leida tasakaal looduse ja majanduse vahel. Järgmise kahe kümnendi jooksul defineeritakse uus, loodusega paremas tasakaalus olev ühiskond ja majandus. Peame tegelema kliimamuutuste pidurdamisega, sest see on meie ühiskonnale reaalne oht ja kulu. Selles võime ka suurettevõtjaga ühel nõul olla.