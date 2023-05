Raul Kirjanen: kes on see loll, kes tuleks Eestisse investeerima?

Kui plaan on üha enam maksustada ja piirata meie olemasolevat pisukest majandust, siis on selle tulemus investeeringute Eestist lahkumine ja lahjem supp kõikidele. Arvestades, et Eesti on ekspordile suunatud majandus, siis kahanevas majanduses riigieelarve suurendamine 10% või rohkem aastas võib küll teatud maailmavaate esindajatele meeldida, aga paraku on see sügavalt jätkusuutmatu. See on kreekastumine. Maksukoormuse ja laenukoormuse suurendamine ei ole riigirahanduse lahendus, see on majandusvaldkonnas tegemata töö tagajärgede kinni mätsimine ja selle tuleviku põlvkondadele edasi lükkamine.