RAAMATUBLOGI: Spetsialiseerunud sarimõrvadele...

Mõistagi ajab sarimõrvariküti pahuraks kui selgub, et ühes kesises bordellis on meesterahvas pesapallikurikaga surnuks tümitatud ja süüdlane on ilmselt sutenöör. Taevane arm, võtke mõrvar kinni ja läheme eluga edasi! Ainult et asjad ei käi nii lihtsalt ja Poe on sunnitud juurdluse käsile võtma.