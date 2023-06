Vadim Štepa: Belgorodi ründajad on teinud kohalike huve eirates suure vea

Imperiaalne tsentralism on vene poliitilise mõtlemise ammune probleem. Vaatamata sellele, et Venemaale kuulub hiiglaslik territoorium Baltikumist Vaikse Ookeanini, millesse on lülitatud enam kui 80 erineva ajaloo ja etnokultuuriga regiooni, vaadatakse neile kõigile sügavalt tsentraalselt, „Moskvast“. Samad liberaalid nagu Kasparov ja Hodorkovski tahavad vahetada üksnes „halva“ Kremli tsaari „hea“ vastu ja usuvad, et sellest muutub kõik. Iseenesest aga mitte – impeerium läheb lihtsalt uuele ajaloolisele ringile.