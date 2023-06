ARVUSTUS | Eestimaa kõige õnnelikum kogudus. „Meeletu“ uuslavastus näitab, et Tätte oli oma ajast ees

Ja siis, pärast 2006. aastal valminud ning Tallinna Linnateatri lavaaugus mängitud näidendit „Kaev“, dramaturg vaikis. Miks? See on üks eesti teatri viimaste aastakümnete suurimaid müsteeriume ning loodan, et Tätte vastab sellele kunagi ise ja ehk ometi uue näidendiga. Kummalisel kombel pole aga tema näidendeid kutselistes teatrites hiljem eriti lavastatud. Fakt, et selle aasta juunis tuleb Tätte taas meie lavadele ja koguni kahe uuslavastusega, on seetõttu märkimisväärne ja näitab, et temast on saamas elav klassik. Olen veendunud, et vähemalt pooled Tätte näidendid on ja jäävad Eesti dramaturgia kullafondi.