Teder ja Kracht arutasid rannas, kuidas koostöö jälgi peita

Süüdistuse kohaselt ajas Kersti Kracht rahandusministri nõunikuna Hillar Tederi asju motiveerituna sellest, et ärimees tema võlgu aitaks likvideerida. Kui varasemad kohtuistungid on keskendunud üksnes Krachti mõjule ja survestamisele ametnikuna, et Porto Franco mahutataks riiklikult olulise arendusena KredExi kriisimeetmete alla, siis reedesel istungil jõuti pealtkuulatud kõnedega Kloogarannas tehtud salvestusteni, kus osapooled Krachti rahamuredest rääkisid.