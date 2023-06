JUHTKIRI | Ärge müstifitseerige SALK-i üle. Andmeanalüüsi saab teha nii liberaal kui ka konservatiiv

Eriti koomiline on erakonna Isamaa reaktsioon. Eelmisel aastal valitsuses olles võttis Isamaa liige justiitsminister Lea Danilson-Järg erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kontrollivõimalusi juurde andva eelnõu päevakorrast maha, sest see polevat prioriteetne. Nüüd aga hakkas Isamaa vaat et kõige suuremaks SALK-i mustajaks, erakonna juht Helir-Valdor Seeder sai valgustuse ja peab seaduse täiendamist vajalikuks.

Silmakirjalikkus, kadedus või analüüsivõimetus? Eks see ole segu neist kõigist. Silmakirjalik selles mõttes, et Isamaa (ja teisedki erakonnad) on oma maailmavaadet kandvaid MTÜ-sid katuserahaga poputanud, ent see pole toonud ei sündimuse suurenemist ega ka valimisedu – maailmavaatelises mõttes maha visatud raha. Seevastu peremeeserakonnata ning puhtalt erainitsiatiivil ja -rahal tegutsev SALK saab oma tegevuse tulemuslikkusega vähemalt pärast viimaseid valimisi väga rahul olla.