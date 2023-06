FAKTIKONTROLL | EKRE poliitikud laimavad võltsitud Delfi artikli pealkirjaga oma oponenti

Üks populaarseimaid selliseid Facebooki postitusi, mille autor on Harri Kingo, on tänaseks kogunud pea 17 tuhande kasutaja tähelepanu. Neist 126 jagas seda edasi, umbes 90 jätsid ka kommentaari.

EKRE veebileht Uued Uudised avaldas ka samal teemal artikli, mis on tänaseks üle nelja tuhande Facebooki kasutaja tähelepanu alla sattunud.

Mida väidetakse?

Postitajad jagavad kuvatõmmist Delfi artiklist, mis avaldati 24. oktoobril 2020 ehk kolm aastat enne kui Joller EKREle konkureerivas erakonnas Riigikokku suundus. Kuvatõmmisel olev pealkiri viitab sellele, et Joller soovis EKRE tipp-poliitikutele surma.

„Tänaseks on selle pealkiri Delfis ära muudetud,“ kirjutas oma postituses Kingo. „Ilmselt ka postitus ise on muudetud. Jutt on praeguses pealkirjas ja artikli tekstis sellest, et EKRE liikmed mõistetaks nende Jolleri väidetavate tegevuste eest mujal maailmas vanglasse. See „kuul pähe“ on kadunud nii pealkirjast kui tekstist,“ kirjeldas ta võimalikku asjade kulgu.

Kuidas on tegelikult?

Delfi andmebaasis ja veebiarhiivis sellist artiklit ei eksisteeri. Originaalartikkel, millele on korduvalt viidanud ka Joller ise nii oma Facebookis, kui ka Helme postituse kommentaariumis, kannab pealkirja „Perearst Karmen Joller EKRE tipp-poliitikutele: päriselus mõistetakse Sinusuguseid vanglasse“ ning see põhineb tema 23. oktoobril 2020 tehtud Facebooki postitusel.

Facebookis on võimalik vaadata, kas ja kuidas on postitusi muudetud. Jolleri postituse muudatuste ajalugu ei näita, et selle üheski versioonil oleks kasutatud väljendit „päriselus lastakse Sinusugusele kuul pähe“.

Teatud aja tagant arhiveerib Delfi artikleid ka veebilehtede arhiveerimise tööriist Wayback Machine. Kui panna sisse väidetava artikli väidetav veebiaadress, millele Uued Uudised viitab, siis ütleb ka see süsteem, et sellist artiklit pole kunagi eksisteerinud.