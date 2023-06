RAAMATUBLOGI: Nesbø jääb Nesbøks olenemata sellest, kas kirjutab minevikust, olevikust või tulevikust

Kui Jo Nesbø otsustas ühtäkki oma suuremad pärlid ehk politseiniku Harri Hole lood lühemale või pikemale pausile panna, et vahele pikkida eraldiseisvaid krimiraamatuid, siis ei tundunud see esialgu hea mõte. Mitte et vaheraamatud olnuks kehvad, aga lugeja hing ihkas siiski Hole saagasid. Ent mida aeg edasi, seda enam tundub, et Nesbø võib kirjutada, mida iganes, sest kõik tema teosed on kulda väärt. Enam ei oota temalt Holet, vaid raamatuid. „Veri lumel. Veel verd“, „Macbeth“, „Kuningriik“, „Poeg“, „Armukadeduse ekspert ja teisi lühijutte“... Ükski neist pole grammigi kehvem Hole sarja teostest ja kuuluvad krimikirjanduse kullafondi.