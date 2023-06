Kui abieluvõrdsus 2016. aastal Suurbritannias seadustati, ütles konservatiivist peaminister David Cameron, et ei toeta abieluvõrdsust mitte hoolimata sellest, et ta on konservatiiv, vaid selle tõttu, et ta on konservatiiv. Ta põhjendas seda sõnadega, et abielu on imeline ja peab olema kättesaadav kõigile.