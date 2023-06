RAAMATUBLOGI: Morse’il piisab kuriteo lahendamiseks krüptilisest 17. sajandi lembeluuletusest ja salapärase hallipäise mehe fotost...

Ühes arvustuses oli öeldud, et Colin Dexteri kirjutet inspektor Morse’i sarja ei tasuks alustada eelviimasest teosest „Surm on nüüd mu naaber“. Põhjendust ei uurinud, küll aga sai romaan kiirelt läbi loetud ning tekkis küsimus, miks ei võiks see olla lugejale Dexteri esimene raamat? Morse’i lugu, nagu iga teinegi, kusjuures esimestel lehekülgedel annab peategelane aimu, millise mehega tema puhul tegu, täites küsimustiku ja teenides maksimumpunktid. Tema truu abiline seersant Robert Lewis mõistagi imestas, miks õllehimune ülemus märkis, et viimastel päevadel rahuldaks ta end rahustite, mitte vaadi õllega, kuid sai vastuseks: „Mul on juba küllalt napsi keres.“