EPL BALTOPSIL | Venemaa võib täisjõu Balti piiridel taastada kolme kuni viie aastaga. Meie eelis on parem tehnika

Läänemerel toimuva NATO suurõppuse Baltops 23 raames toodi ajakirjanikud Riia külje all asuvasse Ādaži sõjaväebaasi, et näidata, mis on meil kohapeal vastu panna, kui see oht peaks realiseeruma.

„Selle suurtükiks on 120mm kahur, suudab tabada sihtmärke kuni 4000 meetri kaugusel,“ patsutab laskurdiviisi kuuluv Jorge Del Castillo oma ustava Leopard 2A6E kapotile. See on Hispaania modifikatsioon Ukraina sõjas kuulsaks saanud saksa Leopard 2A6 tankist. Need on vastupidavad, meeskonna ellujäämisprotsent tabamuse puhul on väga kõrge. „Aga nagu olete näinud mitmete Vene masinate põhjal Ukrainas: pihta saades hävivad nad täielikult ja meeskond hukub,“ lisab kolonelleitnant Higgins, Läti eFP lahinggrupi ülem.

Ometi antakse ka Lätis mõista, et Venemaad ei tohi kunagi alahinnata. „Mahu poolest rääkides - ma ei alahindaks Venemaad. Neil on endiselt tankid, suurtükid, raketid, mürsud... ja see kogus on märkimisväärne,“ sõnas Eesti Päevalehele mehhaniseeritud jalaväebrigaadi ülem kolonel Sandris Gaugers. „Aga meil on vedanud, et meil on ainuüksi mehhaniseeritud brigaadis (eFP) siin 13 riigist koosnev rühm, kokku on Ādaži polügonil enam kui 20 riiki. Ja meil on mehhaniseeritud brigaadi kõige moodsam varustus. Seega kui me peaksimegi [Venemaa] vastu võitlema... me oleks suutelised seda tegema päris kaua.“

Ka Venemaa võimekust on endiselt märkimisväärne ka pärast Ukrainas kannatatud kaotusi?

„Absoluutselt. Nende võime genereerida inimresurssi on miski, millele me ei saa kunagi vastu. Enam kui 130 miljonit inimest sealpool piiri, mõni miljon (Läti rahvaarv on 1,9milj - toim) siinpool. Seega me peame lootma liitlastele, meie jaoks on koostöö nendega kõige tähtsam,“ sõnas Gaugers.

Me üritame rahuaega targalt ära kasutada, meil on Ādažis eFP suurõppused kaks korda aastas, neis osalevad kuni 20 riiki. Me õpime üksteiselt ning harjutame, kuidas vajadusel koos võidelda. Seega meie jaoks on liitlastele lootmine ülima tähtsusega.“