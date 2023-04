Need plaanid koostati 2021. aasta suvel ja sügisel Venemaa presidendi administratsioonis piiriülese koostöö valitsuses (PKV). Seejuures oli PKV-l vaba voli küsida plaanide koostamiseks otsest sisendit Venemaa kolmelt peamiselt luureasutuselt ehk FSB-lt, SVR-ilt ja GRU-lt ning ka Venemaa kindralstaabilt. PKV on asutus, mille töötajad on Venemaa eri luureasutuste taustaga. Selle eesmärk ei ole sugugi edendada piiriülest koostööd, vaid justnimelt töötada välja plaanid, kuidas Venemaalt lääne poole jäävates naaberriikides hoida või tuua võimule endale sobivad poliitilised jõud, „kaitsta“ vene keele ja haridusega seotud õiguseid, õõnestada lääne- ja NATO-meelsust.