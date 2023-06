RAAMATUBLOGI: Rahulik sukeldumine Soome väikelinna ellu, mida mõrv häirib, kuid ei raputa

Raamatu peategelane on Anna Glad, politseinik, mõistagi naine, nagu tänapäeva krimkades kombeks, aga mitte õrnemast soost James Bond, vaid kena, tavapärane ja inimlik ehk just selline, keda me igal ajahetkel tänaval, baarides ja poodides kohtame. Tal on oma hirmud, lootused, eraelu, sõbrad-sõbrannad ja armastus nagu meil kõigil.