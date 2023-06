Tallinna kunstihoone lagunemise kiuste elab kunst seal tudengite jõul edasi

See aga tähendab, et hoone võib maksma minna pea 10,5 miljonit eurot. Plaan, et Vabaduse väljakul asuv kunstihoone avatakse külalistele 2024. aasta lõpuks, pole Aguraiuja sõnul enam tõenäoline ja ilmselt saab hoone taas avada 2025. aasta jooksul. Kuigi viimaseks Vabaduse väljaku hoone näituseks pidi möödunud aastal jääma kevadnäitus, siis nüüd, aasta aega hiljem, pole kunst majast veel kusagile kadunud.