RAAMATUBLOGI: Ka kõige pimedam öö saab otsa ja päike tõuseb

Ka mujal maailmas peale põhjamaade, Suurbritannia ja USA kirjutatakse suurepäraseid krimiromaane, ainult et need jõuavad maarahvani vaid puhuti. Millest on kahju. Ent samas tuleb tunnistada, et kui kirjastus valib tavapäratust riigist tõlkimiseks romaani, on see enamasti suurepärane, sest mütsiga lööma ei minda. Ehk nagu üks kirjastaja tõdes – ükskõik milline Rootsi krimka, olgu või keskpärane, neelatakse alla.