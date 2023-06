KUULA | Kuidas sai Twitterist ühe mehe sooloprojekt?

Musk kuulutas maailmale, et teeb ettevõtte paremaks kui eales varem. Lubas läbipaistvust, bottide kadumist ja täielikku sõnavabadust. Milline on seis täna?

Twitteri olukorra üle arutlesid faktikontrollimise ja valeinfo reporter Marta Vunš ja uuriv ajakirjanik Martin Laine

Küsisime arvamust ka Pekka Kallioniemilt, kes kirjutab Twitteris viraalseid #vatniksoup lõimeid venemeelsetest aktivistidest ja poliitikutest üle maailma. Samuti uurib ta Tampere ülikoolis sotsiaalmeediat, algoritme ja valeinfot.

Musk ostis Twitteri möödunud aasta oktoobris 44 miljardi dollari eest. „Vaevalt on maailmas palju multimiljardidest ettevõtete omanikke, kelle käe all selline ettevõte nii palju muutuks kui Twitter on muutunud viimase aasta jooksul,“ ütles Martin Laine.

Kuigi Twitteri kasutajaskond on kordades väiksem kui näiteks Facebookis või TikTokis, on see selgelt suurima poliitilise mõjuga sotsiaalmeediaplatvorm.

„On väga loogiline, miks keegi peaks tahtma sellist suurt kanalit omada. See annab võimu,“ ütles Laine. „Seal on otseses mõttes võimalik näiteks sõda välja kuulutada. Kui mõni ametlik Venemaa konto ütleb seal midagi, siis see võib päriselt liigutada maailma poliitikat.“

Pekka Kallioniemi sõnul üritab Elon Musk Twitteris kehtestada nn ideede turu kontseptsiooni – parimad ideed ja arutelud peaksid jõudma iseenesest nähtavuse tippu, mistõttu pole vaja infot kontrollida ja modereerida.

„Siiani näeme, et see pole õnnestunud. Näiteks vanad suured trollivabrikuid on Twitteris tagasi. Valeinfo ja võltsuudised levivad palju kiiremini kui mõni aeg tagasi. Praegu see ideede turg ei tööta,“ kommenteeris Kallioniemi Muski tuumideed Twitteri osas.

„Absoluutne sõnavabadus“

Twitter täidab Muski juhtimise all rohkem autoritaarsete valitsuste nõudmisi kui varem. Twitteri enda avaldatud andmed näitavad, et ettevõte on täitnud sadu valitsuse tsensuuri- või jälgimisnõudmisi, eriti sellistes riikides nagu Türgi ja India.