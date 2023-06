FOTOD | Kirjanike Liidu romaanivõistluse võitis Sven Mikser romaaniga „Vareda“

Millest Raud aga puudust tundis, oli lugu selle sõna klassikalises mõttes. „Põhiliselt andsid tooni üksikutest stseenidest koosnevad romaanid, mida ühendasid tervikuks vaid tegelased ja atmosfäär, mitte aga sündmustik. Kuigi üllatuslikult lõppevaid lugusid oli üksjagu, leidus üsna vähe selliseid, mille vältel peategelased oleksid selgesti arenenud või muutunud, nagu see klassikalistes romaanides üldiselt tavaks on olnud. Samuti kippus autorite fantaasia neid tänasest Eestist pigem ajas või ruumis lähemale või kaugemale ära viima, nii et vaid mõni üksik teos leidis aset siin ja praegu.“