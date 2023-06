FAKTIKONTROLL | Ebaseadusliku „imeravimi“ müüjad võltsisid Postimeest ja Mihkel Raua intervjuud

Lingile klikkides vaatab vastu hoopis Postimehe moodi veebileht, millel on kohmakalt paigutatud väidetav uudis avafotoga Mihkel Rauast. Pealkirja sisu on erinevalt Facebooki reklaamist hoopis teisel teemal: „Nädala šokeeriv uudis: pensionärid on probleem number üks, arstidel pole aega kõiki aidata!“