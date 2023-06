ARVUSTUS | „Kolmekesi kahevahel“ sobib hästi just suvelavastuseks, kuid sisaldab ka sügavamaid allhoovusi

Kui tihti oled tundnud, et oled oma eluga „vales kohas“? Hea muidugi, kui ise sellest aru saab, aga kui palju me näeme näiteks oma tööelus inimesi, kes võib-olla juba aastaid arvavad, et on „õiges kohas“, aga tegelikult saavad kõik teised peale nende aru, et vaja oleks hoopis kusagil mujal ennast teostada või edasi liikuda. Sama kehtib mõnikord inimsuhete puhul, aga see hõlmab suuremat mõjuvälja kui vaid see lõksus inimene ise. Õigustuseks võib lisada, et eks „lõkse“ ole ka igasuguseid, näiteks „mugavus“. Aga ka näiteks „olude sunnil“. On olukordi, kus ollakse meelega lõksus – iseenda huvidest lähtudes.