FOTOD | Tanel Veenre maskinäitus Sinihabe tõmbab publiku muinasjutulisse vaatemängu

Veenre maskilooming on välja kasvanud moelavadele loodud aksessuaaridest ja laetud ebamaiste detailidega. „Maske meelitas looma tung rääkida lugu. Enamasti on maski sündimise esmapõhjuseks lava, kihk võimendada moe sõnumit,“ ütleb Tanel Veenre. „Aga ma ei saa öelda, et need maskid on pelgalt dekoratiivsed – kihistusi ja lugusid on mul palju.“