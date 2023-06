ARVUSTUS | „Ääremaal“. Lootusrikka lõpuga lavastus Siibri küla viimaste vaeste elust

Kõrvalised kohad näivad olevat Urmas Lennuki salaarmastus. Esimene temaatiline draamatekst („Rongid siin enam ei...“) valmis tal juba 20 aastat tagasi. Ihamaru kõrtsihoones etenduv „Ääremaal“ on kantud samast nukrast nostalgiast, millesse on segatud meelekibedust, kaotusevalu ning igatsust kauge ja ilusa järele. Kusagil mujal, näiteks lõunamaal, on ju soe päike, inimesed kuldsed-pruunid, kaunid kui jumalad ja kohvikus võib tellida kõike, mida süda ihaldab.