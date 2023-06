ARVUSTUS | Enesetapjate tango. „Sünnipäevapidu“ peegeldab meie aega, mil Euroopa on täis elektrit

Harold Pinteri kõige kuulsama näidendi, hulganisti mõistatusi ja ei ühtki lahendust pakkuva „Sünnipäevapeo“ otsustas lavastaja Alo Kõrve kaunistada kuulsa poola tangoga, Jerzy Petersburski ja Zenon Friedwaldi looga „Ta ostatnia niedziela“ („Viimane pühapäev“). Vürtsine, sentimentaalne, erootiline meloodia hakkab kõlama veel enne etenduse algust. Keset niidetud, võib isegi öelda, et raseeritud muru esitavad seda Saku muusikakooli õpilased. Mõnikord nimetatakse seda lugu „Enesetapjate tangoks“ – kui imal see ka ei oleks, on selles tabamatul moel tajutav sõjaeelne tunne, valmisolek õnnetuseks.