Blinkeni jäiselt alanud Hiina-visiit ei andnud selgeid tulemusi, kuid tulevikuks lootust küll

Tagasihoidlik vastuvõtt

Visiit pidi esialgu toimuma veebruaris, kuid lükati edasi pärast seda, kui USA sõjavägi lasi alla riigi õhuruumi sattunud Hiina päritolu õhupalli, mida kasutati väidetavalt luuretegevuseks. Hiina võimud lükkasid süüdistused tagasi ja jäid kindlaks enda versioonile, mille kohaselt oli tegu ilmateenistuse õhupalliga.

Viimati külastas Ameerika Ühendriikide riigisekretär Hiinat üle viie aasta tagasi. Hiina ja USA suhteid on viimastel aastatel pingestanud erimeelsused mitmes küsimuses nagu Taiwani staatus, inimõigused ning Hiina lähenemine Venemaa-Ukraina sõjale. Rahvusvaheliste ekspertide hinnangul oli Blinkeni põhieesmärk suhted taaselustada. See, et maailma kahe suurvõimu sõjaväel pole avatud suhtluskanalit, on tekitanud ärevust kogu maailmas.

Osa vaatlejate hinnangul alandati vaoshoitud vastuvõtuga tahtlikult Ameerika Ühendriike.

Blinkenile ei saanud Hiinasse saabudes osaks suurejooneline vastuvõtt, mis tavaliselt välisriikide tipp-poliitikutele korraldatakse. Lennujaamas võtsid Blinkenit vastu Hiina välisministeeriumi Põhja-Ameerika ja Okeaania osakonna direktor Yang Tao ning USA suursaadik Hiinas. Osa vaatlejate hinnangul alandati vaoshoitud vastuvõtuga tahtlikult Ameerika Ühendriike ja see vastuvõtt peegeldas Hiina seisukohta, mille kohaselt võidab Blinkeni visiidist Hiina diplomaatia.

Londoni idamaade ja Aafrika uuringute kooli Hiina instituudi direktor Steve Tsangi sõnul nähakse Pekingis, et USA on süüdi riiklike suhete halvenemises. „Juba tõsiasjas, et visiit toimub, näeb Hiina USA järeleandmist. On ebatõenäoline, et saavutatakse konkreetseid tulemusi, kui USA-l pole Hiinale midagi väärtuslikku pakkuda.“

Fookuses oli Taiwan

Pühapäeval kohtus Blinken Hiina välisministri Qin Gangiga. USA välisministeerium kirjeldas üle seitsme tunni kestnud kohtumist kui sisulist ja konstruktiivset. Blinken kutsus Gangi ka järelreisile Ameerika Ühendriikidesse, et säilitada Hiina ja USA ametnike kõrgetasemeline kontakt.