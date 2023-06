ARVUSTUS | Iga punkti kohal on kõverik ja iga tõde on poolik. Ootamatult ühiskonnakriitilise lõpuga lavastus

Pariisis Seine’i vasakul kaldal asuv Théâtre de la Huchette on kuulus selle poolest, et juba 66 aastat on neil mängukavas „Ionesco etendus“ ehk kaks-ühes-lavastus Eugène Ionesco „Õppetunnist“ ja „Kiilaspäisest lauljatarist“. Viimast on Eestis juba paar korda lavastatud, aga „Õppetund“ jõudis meile alles tänavu Priit Strandbergi käe all. Muidu klassikaline ja suviselt kerge absurd üllatas lõpuminutitel ähmase, ent ambitsioonika poliitilisusega.