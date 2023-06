JUHTKIRI | Venemaa toetajad väärivad põlgust

Eks neid äriajajaid olnud teisigi. Näiteks on uurimise all kütteõli importinud NT Bunkering (suured „tegijad“ olid veel United Stream ja Baltic Marine Bunker), kuid Alexela äri on Eestis kaubamärgi tugevuse mõttes Venemaa abistajatest siiski kõige tuntum. Seda, et probleemist on aru saadud, näitab naiivne katse peita suuri Venemaalt tulevaid naftavooge uue nime taha – pärast seda, kui mullu süüdistas välisministeerium Alexela Logisticsit Kremli aitamises, nimetati firma kärmelt ümber Nord Terminal AS-iks.