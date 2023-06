SUVELUGEMINE | Mõrvad Soome saartel, Tartus ja Hispaanias. Kriminaalselt laheda suve kuritööd igale maitsele

Viimased aastad on toonud lettidele lugematul (sõna otseses mõttes) hulgal suurepärast krimikirjandust. Aga milleks muuks kui mitte lugemiseks on suvi ja suvepuhkus mõeldud? Kurk ja kapsas kasvavad suuresti ise, kui vett saavad, muru las jääda putukatele, mistap tuleb end seada mugavasse asendisse, võtta kätte raamat ja see päeva või kahega (olenevalt paksusest) läbi lugeda. Kas see pole energia taastamiseks parim viis? Kusjuures aega jääb ka enese tuulutamiseks, nt jalutamiseks ja ujumiseks. Siit leiab soovitusi raamatutest – neid jätkub kenasti puhkuseks, jääb veel puudugi –, mille lugemata jätmine oleks krimkafännile patt.