USA peab varsti otsustama, kas valida üle või ligi 80-aastane president

Ajaloo vanimad presidendid

Bideni karjäär Ameerika poliitikas on olnud pikk. Talle endale meeldib esile tuua, et ta pärineb keskklassi perekonnast ja saavutas kõik, mis tal on, raske tööga. 29-aastaselt sai Bidenist üks noorimaid USA senatisse valitud isikuid. Ta on tegutsenud senati välissuhete komitee esimehena, pöörates erilist tähelepanu USA ja Euroopa suhetele. Aastatel 2009–2017 teenis Biden USA 47. asepresidendina.