Venemaa on tallanud jalge alla kõik senised lepped. Kuhu tüürib relvastuskontrolli tulevik?

Ehkki USA välisministri Antony Blinkeni sõnul puuduvad igasugused viited sellele, et Venemaa valmistuks tuumarelva reaalselt kasutama, on see esimene kord pärast Nõukogude Liidu lagunemist, mil Moskva on enda sõnul paigutanud tuumarelvi väljapoole Venemaa piiridest. „See on osa Venemaa tuumaretoorikast, millele oleme võinud tunnistajaks olla juba mitu aastat,“ selgitas NATO peasekretär Jens Stoltenberg.