Saksamaa uus julgeolekustrateegia tekitab sisepoliitilisi pingeid. Põhiküsimus on rahas

Ekspertide arvates on aga kõige olulisem, et strateegia lõpuks paberile pandi.

„Viskas püssi põõsasse“

Kriitikud on strateegiale ette heitnud, et see jääb pealiskaudseks ega seleta, kuidas seatud eesmärke reaalselt saavutada. Eriti palju tähelepanu on saanud fiasko Saksamaa kaitsekulutustega. Kuigi Scholz on lubanud, et Saksamaa hakkab järgmistel aastatel täitma NATO 2% kaitsekulutuste kohustust, pole valitsus selle saavutamisega kiirustanud. Strateegia esitlusel kinnitas rahandusminister Christian Lindner, et järgmistel aastatel ei kaetaks 2% eesmärki mitte tavaeelarvest, vaid ajutise 100 miljardi eurose erifondi kaudu.

Paljud kõrged Saksa poliitikud ning liitlased leiavad, et isegi koos erifondiga ei panusta Saksamaa kaitsesse piisavalt. Ka Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius on öelnud, et praegusest 50 miljardi eurosest kaitse-eelarvest ning 100 miljardist eurost ühekordsest lisarahastusest ei piisa, et tõsta unarusse jäänud Saksa relvajõud taas tasemele, mida lubab avalikustatud strateegia.

Pärast julgeolekustrateegia avalikustamist on Pistoriusele ette heidetud, et kavas on Saksamaa kaitseministeeriumist teerulliga üle sõidetud ning vajalikku raha pole kuskilt võtta. Bundestagi välis- ja kaitsepoliitika fraktsiooni esimees Johann Wadephul (CDU) kritiseeris Pistoriust teravalt öeldes, et Pistorius viskas püssi varakult põõsasse ja on ilmselgelt loobunud võitlemast kaitse-eelarve suurendamise eest.

Peamine oht on idas

Ettearvatult peab Saksamaa Euro-Atlandi piirkonna kõige suuremaks julgeolekuriskiks Venemaad. Enne Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainas sõltus Saksamaa üle 50% ulatuses Vene gaasi impordist. Avaldatud strateegias on pandud erilist rõhku teistest riikidest sõltumise vähendamisele. Sellest lähtudes rõhutas Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, kui oluline on Saksamaa püsiv ja ohutu toorainega varustamine.