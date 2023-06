FAKTIKONTROLL | Andmed ei näita, et Eestis oleks kuritegevus kasvanud Ukraina põgenike arvelt

Mida väidetakse?

„Taas – kui palju on kasvusse lisa andnud ukrainlased? Nendepoolsed poevargused on sotsiaalmeedias samuti kõvasti jutuks, sest varastatakse väga külmalt ja nahaalselt,“ püstitas portaal küsimuse. Samas ei ole mingit tõestust, et just sõjapõgenike arvelt oleks varguste arv tõusnud. Politsei andmetel on statistiliselt olukord pigem eelmiste aastatega võrreldes püsiv.

Juttu on ka hiljuti avalikustatud alkoholi tarbimise tõus alates 15-aastaste eestlaste seas. Uued Uudised leiab, et ka seda on mõjutanud nii venelased kui ukrainlased, kes väidetavalt on tuntud oma karmi alkoholikultuuri poolest ja seega mõjutavad ilmselt nüüd ka Eesti protsesse senisest rohkem. „Selgus, et eestlaste (?) alkoholitarbimine kulgeb tõusutrendis ning ka alkoholisurmade arv on üks viimaste aastate kõrgemaid,“ on artiklis kirjas.