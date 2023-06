Toomas Alatalu: Ukraina jaoks on Venemaa sisevõitlus parim aeg pealetungi jätkamiseks, aga Läänes algasid jälle „ootame-vaatame“ talgud

Miks täpselt Prigožini mehed viimasel hetkel masinad seiskasid ja tagasi pöördusid, selgub kunagi hiljem. Täna on teada vaid niipalju, et Putin palvel oli Valgevene batka Lukašenka see mees, kes Prigožini ära rääkis. Vältimaks „venelaste omavahelist verevalamist“, nagu ametlikult anti teada.