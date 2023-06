JUHTKIRI | Kahju, et Prigožini mäss nii ruttu lõppes, aga Vene vägede võitlusvõimet õõnestab seegi

Praktikas see muidugi nõnda lihtne pole, kui mõnele diivanitaktikule võib paista. Näiteks sellepärast, et wagnerlased on venelastele ikkagi omad – ka see oli üks põhjus, miks Prigožini kolonn sai sadu kilomeetreid Moskva poole liikuda nagu nuga läbi sulavõi.