RAAMATUBLOGI: Venemaa, absurdne ja anekdootlik

Eks ta ole nüüdki nii, et kõigis Venemaa hädades on süüdi kuritahtlik Ameerika, ka sõda Ukrainas olla nende sepistatud ning anekdoote luuakse seal endisel moel suurtel kiirustel ja hulgakaupa.

Paraku pole vene inimesel selleks, et elu ja võimu üle nalja visata ameeriklasi tarvis, venelastel on endil huumorimeelt ning sõnaseadmisoskust piisavalt. Samuti annab Venemaa täies oma absurdsuses anekdootideks küllaga ainest.

„Kus te olite 9 aastat“ võtab kokku Venemaa viimase üheksa aasta ajaloo anekdootides. Sellest piisab, et saada teada, mis meie idanaabrite juures toimunud on, küll aga mitte mõista, sest juba ammu-ammu kirjutas Vene poeet Fjodor Tjutšev, et mõistusega ei saa Venemaad võtta, seda saab vaid uskuda.