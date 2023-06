ARVUSTUS | Tagurpidi ristumine. Väliselt klassikaline suveteater, seespidiselt igas mõttes õnnestunud lavastus

Andres Karu oli Endla 1998. aasta lavastuses (lav Andres Noormets) sama vana kui Christopher Rajaveer praegu, nii et noor Osvald Koger pole Eesti teatris otseselt uus nähtus. Uudne on see, et Laura Siig (Kersti Tombak) ja Roland Räim (Tanel Ingi) lähenevad vaikselt 50. eluaastale – Osvaldi ja tema külaliste vanusevahe on pea peale pööratud. Kunagises Endla lavastuses ei paistnud see silma, sest Kristiina Küti mängitud Laura ja Meelis Sarve Roland olid Karuga sama vanad. Lavastuse teksti on muudetud minimaalselt ja Gerda Kordemetsa lavastuse võlu seisnebki selles, et teksti ei ole kohendatud vanusevahele sobivaks. See avab terve hulga põnevaid nüansse, mida algses tekstis ja filmis või lugematutes lavastustes seni pole olnud.